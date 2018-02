V Nemecku predĺžil platnosť predpisov o spájaní migrantov s rodinami

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. februára (TASR) - Nemeckí poslanci schválili vo štvrtok legislatívu, ktorá predlžuje platnosť súčasných predpisov obmedzujúcich práva migrantov priviesť do krajiny svojich blízkych príbuzných.Otvorili tým cestu pre nový plán, na ktorom sa dohodli na koaličných rokovaniach zástupcovia konzervatívnej únie CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej a sociálni demokrati z SPD. Plán by mal vstúpiť do platnosti v lete, uvádza agentúra AP.Parlamentom schválená legislatíva navrhnutá Merkelovej blokom predlžuje do júla súčasný dočasný predpis zakazujúci, aby sa príbuzní spojili s migrantami, ktorí ešte nezískali plný azyl.Celá záležitosť bola významným predmetom sporu medzi Merkelovej konzervatívcami a sociálnymi demokratmi, ale začiatkom tohto týždňa boli schopní dosiahnuť dohodu počas koaličných rokovaní o vytvorení novej vlády. Podľa tohto plánu Nemecko povolí mesačne príchod 1000 príbuzným migrantov, ktorým ešte neudelili azyl, a dodatočne aj ľuďom, ktorých prípady sú podľa existujúcich predpisov považované za núdzové.Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere presadzoval v parlamente predĺženie súčasného stavu, aby sa vydláždila cesta novej dohode, ktorú považuje za spravodlivý kompromis, dodáva AP.