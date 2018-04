V Nemecku sa dnes uskutočnila prvá jazda čisto ekologického vlaku

Ilustračné foto. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden/ Frankfurt nad Mohanom 13. apríla (TASR) - V piatok predpoludním opustil železničnú stanicu v hesenskom Wiesbadene dvojnásobne mimoriadny vlak. Jeho jazda totiž nebola uvedená v cestovnom poriadku. Mimoriadnym bol tiež tým, že do ovzdušia nevypúšťal nijaké emisie, len vodnú paru.Súpravu Coradia iLint vyrobil francúzsky Alstom. Energiu mu dodávajú spaľovacie komory. Jeho pohyb po koľajniciach bol veľmi tichý. Súprava má na streche zásobníky s vodíkom a výbavu dopĺňajú spaľovacie komory.Vlaky budú vhodné pre neelektrifikované prímestské trate. Princíp pohonu funguje tak, že sa v komorách stretáva vodík s kyslíkom vo vzduchu a vzniká elektrický prúd pre elektromotory. Dve veľké batérie sa nabíjajú energiou, ktorá presahuje potreby motorov. Do nich sa ukladá aj energia, ktorá vzniká pri brzdení.V Nemecku by sa mali dostať ekologické vlakové súpravy do bežnej premávky v roku 2022. Porýnsko-mainzské dopravné združenie (RMV) chce objednať 26 týchto súprav za 150 miliónov eur. Skúšobné jazdy vlakov s cestujúcimi sa začnú v lete tohto roku v oblasti Bremervörde.