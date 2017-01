V Nemecku sa do roku 2045 zvýšia výdavky na dôchodky o 500 miliárd eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. januára (TASR) - Výdavky na dôchodky majú za necelé tri desaťročia, do roku 2045, vzrásť v Nemecku z minuloročných 282,7 miliardy eur o 177 % na 783,5 miliardy eur. Dnešné vydanie denníka Bild sa odvoláva na prognózu spolkového ministerstva sociálnych vecí.Výber na dôchodky dosiahol v minulom roku 214,8 miliardy eur a schodok takmer 68 miliárd eur na ne vykryl spolkový rozpočet. V cieľovom roku by sa malo na dôchodky vybrať od poistencov a ich zamestnávateľov 606,6 miliardy eur. Štát by musel 177-miliardový schodok vyrovnávať z rozpočtu.Spolková ministerka sociálnych vecí Andrea Nahlesová však aj v tejto situácii pripravuje zvyšovanie dôchodkov. Po ich úprave by mal schodok v sociálnom fonde výrazne vzrásť.Podpredseda frakcie unionistických strán (CDU/CSU) v spolkovom parlamente Michael Fuchs zámery ministerky kritizoval. Uviedol, že ide o nepredstaviteľné čísla. Podľa neho pokiaľ sa neobjasnia zdroje financovania zvýšených výdavkov, mala by sa diskusia o zvyšovaní dôchodkov zakázať.Ministerka Nahlesová chce do roku 2045 udržať výšku dôchodkov na úrovni 46 % vymeriavacieho základu.Vedúci politici vládnej koalície sa minulý týždeň dohodli na vyrovnaní dôchodkov medzi starými a novými spolkovými krajinami. Proces sa začne v roku 2018 a jeho skončenie sa predpokladá v roku 2025. Ročné náklady dosiahnu 3,9 miliardy eur. Ministerka predpokladá, že sa suma bude hradiť z federálneho rozpočtu. Spolkové ministerstvo financií žiada, aby sa suma zabezpečila zvýšením sociálnych odvodov.