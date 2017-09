V Nemecku sa skončili parlamentné voľby, SPD chce odísť do opozície

Predvolebné plagáty s portrétom nemeckej kancelárky a líderky stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Angely Merkelovej a lídra Sociánodemokratickej strany (SPD) Martina Schulza/span> Foto: TASRAP Predvolebné plagáty s portrétom nemeckej kancelárky a líderky stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Angely Merkelovej a lídra Sociánodemokratickej strany (SPD) Martina Schulza/span> Foto: TASRAP

Prvé odhady

Odvolil šéf sociálnych demokratov Schulz

Na snímke predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schultz s manželkou Ingrid (vľavo) vhadzujú hlasovacie lístky do urny počas parlamentných volieb v nemeckom Würselene 24. septembra 2017. Na snímke predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schultz s manželkou Ingrid (vľavo) vhadzujú hlasovacie lístky do urny počas parlamentných volieb v nemeckom Würselene 24. septembra 2017.

Jasným favoritom volieb sú strany únie CDU/CSU

Predvolebné plagáty s portrétom nemeckej kancelárky a líderky stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angely Merkelovej a lídra Sociánodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martina Schulza 15. septembra 2017 v Erfurte. Voľby do nemeckého Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra. FOTO TASR/AP Predvolebné plagáty s portrétom nemeckej kancelárky a líderky stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angely Merkelovej a lídra Sociánodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martina Schulza 15. septembra 2017 v Erfurte. Voľby do nemeckého Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra. FOTO TASR/AP

Na ilustračnej snímke pohľad na vnútorné priestory snemu v Berlíne. Na ilustračnej snímke pohľad na vnútorné priestory snemu v Berlíne.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová hlasovala vo voľbách do Bundestagu

Na snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová (v strede) s manželom Joachimom Sauerom (vpravo) odchádza po odvolení z volebnej miestnosti počas parlamentných volieb v nemeckom Berlíne 24. septembra 2017. Na snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová (v strede) s manželom Joachimom Sauerom (vpravo) odchádza po odvolení z volebnej miestnosti počas parlamentných volieb v nemeckom Berlíne 24. septembra 2017.

Nemecké voľby podľa Šebeja nesignalizujú žiadnu katastrofu



Berlínčanov väčšinou zaujímali najmä sociálne otázky

Odvolil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou Elke Buedenbenderovou. Odvolil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s manželkou Elke Buedenbenderovou.

V Nemecku sa dnes o 18.00 h uzavreli volebné miestnosti. Voľby, z ktorých vzíde 19. Spolkový snem (Bundestag) krajiny sa skončili a čoskoro budú známe prvé prognózy a odhady volebných výsledkov.O personálnom zložení nového Bundestagu mohlo dnes spolurozhodovať okolo 61,5 milióna oprávnených voličov.Víťazom parlamentných volieb v Nemecku 2017 sa v súlade s očakávaniami stali s jasným náskokom strany únie CDU/CSU. Do Spolkového snemu sa po prvý raz dostala aj pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), a to hneď ako tretia najsilnejšia strana.Vyplýva to aj z prognózy volebných výsledkov, ktorú zverejnil dnes druhý program nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF.Podľa nej by strany únie mali získať 33,5 percenta hlasov, sociálni demokrati z SPD 21 a AfD 13,4 percent hlasov.Volebný líder AfD Alexander Gauland, ktorého strana podľa odhadov získala v dnešných voľbách 13,4 percenta hlasov, považuje výsledok za mandát na vyhlásenie boja budúcej spolkovej vláde. Povedal to krátko po zatvorení volebných miestností dnes večer."Nech sa prioblečú, lebo ich budeme hnať," vyhlásil v Berlíne."Vrátime nám našu krajinu a náš ľud," prisľúbil volebný líder tretej najsilnejšej nemeckej strany po dnešných voľbách.Cez hranicu zvoliteľnosti sa jasne dostali ešte tri strany, ktoré budú zastúpené v novom parlamente, liberáli z FDP (10 percent), ako aj zelení a strana Ľavica s predpokladaným podporou deviatich percent voličov.Vedenie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa po historicky negatívnom volebnom výsledku strany vyslovilo za odchod do opozície.O reakcii vedúcich predstaviteľov strany, ktorej volebným lídrom bol bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, informovala tlačová agentúra DPA a intenetové vydania periodík Bild a Focus.Líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz odovzdal dnes svoj hlas vo voľbách do Spolkového snemu (Bundestagu). Hlavný vyzývateľ súčasnej kancelárky Angely Merkelovej hlasoval vo svojom bydlisku v meste Würselen neďaleko hraníc s Holandskom, informovala agentúra DPA.Schulza sprevádzala manželka Inge. Bývalý šéf Európskeho parlamentu prišiel do volebnej miestnosti okolo 10.00 h. Vyjadril nádej, že dnešné pekné slnečné počasie vydrží a prispeje k vysokej účasti na voľbách."Verím, že svoje právo voliť dnes využije čo najviac ľudí a hlasovaním za demokratické strany posilnia demokratickú budúcnosť Nemecka," povedal Schulz.Naznačujú zhodne výsledky všetkých posledných prieskumov verejnej mienky. Súčasne však z nich vyplýva, že etablované strany CDU/CSU i SPD stratia zrejme oproti výsledkom spred štyroch rokov, pričom SPD hrozí dokonca jeden z najhorších volebných výsledkov vôbec. Naopak, už pri prvom vstupe do Bundestagu sa treťou najsilnejšou politickou silou krajiny môže stať pravicovopopulistická, euroskeptická Alternatíva pre Nemecko (AfD).O priazeň voličov sa uchádza celkove 42 politických strán, hnutí, združení a iných zoskupení, respektíve ich nominanti, len časť z nich však na celom území krajiny a s reálnymi predpokladmi na prekonanie hranice zvoliteľnosti.Očakávané víťazstvo CDU/CSU bude znamenať štvrtý volebný triumf súčasnej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá by v prípade zvládnutia celého volebného obdobia vyrovnala rekord jedného zo svojich predchodcov, svojho podporovateľa a dlhoročného šéfa spolkovej vlády, medzičasom zosnulého Helmuta Kohla, ktorý bol 16 rokov na poste nemeckého kancelára.Kým favorit na víťazstvo vo voľbách je jasný, zloženie budúcej vládnej koalície v Berlíne zostáva zatiaľ nejasné.V závislosti od pomeru získaných hlasov môže v Nemecku vzniknúť čierno-žltá koalícia CDU/CSU a FDP, podobne ako v rokoch 2009-2013, prípadne "jamajská" koalícia, ktorou by bola spomínaná koalícia rozšírená ešte o zelených. Vylúčiť nemožno ani pokračovanie tzv. veľkej koalície CDU/CSU a SPD, aj keď je to málo pravdepodobné.Ustanovujúce zasadanie nového Spolkového snemu sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní po voľbách. Koaličné rokovania však môžu trvať dlhšie a až po ich uzavretí dôjde k voľbám kancelára či kancelárky. Bundestag bude mať s určitosťou viac ako minimálny počet 598 poslancov. Vzhľadom na relatívne komplikovaný nemecký volebný systém ich môže byť podľa odhadov znalcov pomerov tentoraz až 700. V tejto súvislosti sa v Nemecku už s predstihom špekuluje o nákladoch navyše, ktoré môžu dosiahnuť podľa odhadov desať miliónov eur.Prestavba interiéru parlamentu je pri tom ešte najmenším problémom, veď poslanci navyše budú potrebovať svoje kancelárie, spolupracovníkov a dostanú diéty. Snaha odstupujúceho predsedu Spolkového snemu Norberta Lammerta o limitovanie počtu poslancov na 630 sa nestretla zväčša s porozumením politických strán. V končiacom Spolkovom sneme pôsobilo vďaka tzv. prevísajúcim a vyrovnávajúcim mandátom 631 poslancov (jedno kreslo bolo neobsadené).Nemecká kancelárka Angela Merkelová odovzdala dnes svoj hlas vo voľbách do Spolkového snemu (Bundestagu). Predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) pristúpila k volebnej urne spoločne so svojím manželom Joachimom Sauerom v nemeckej metropole Berlín, informovala agentúra DPA.Výsledok dnešných nemeckých parlamentných volieb je podľa šéfa parlamentného zahraničného výboru Františka Šebeja (Most-Híd) predvídateľný. Očakáva sa v nich víťazstvo súčasnej kancelárky Angely Merkelovej. "Ich výsledok nesignalizuje žiadnu katastrofu, to je osviežujúce v Európe," povedal dnes v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Šebej poukázal, že do Spolkového snemu (Bundestagu) sa prvýkrát dostane aj euroskeptická Alternatíva pre Nemecko (AfD). "Prostredie bude nové, veľmi veľa od neho bude závisieť aj osud budúcej Európy, jej budúcej konštrukcie, lebo veci sa hýbu a odchod Británie znamená, že rola Nemecka, samozrejme aj Francúzska vo vnútri Európskej únie stratila istú korekciu, ona stúpne, naše osudy veľmi závisia od toho, v akej konštelácii bude zostavená budúca nemecká vláda," doplnil.Podľa poslanca Európskeho parlamentu a predsedu strany SaS Richarda Sulíka rozumná alternatíva k Angele Merkelovej v súčasnosti v Nemecku nie je. Za najlepší výsledok volieb by považoval vznik čierno-žltej dvojkoalície zo strán únie CDU/CSU na čele s Merkelovou a nemeckých liberálov - FDP. Z pohľadu hektickej situácie v medzinárodnej politike je Merkelová požehnaním, doplnil Šebej s tým, že je plus-mínus hlas rozumu."Pre nás je kľúčové to, že Nemecko aj po voľbách zostane kľúčovým partnerom v zahraničnej politike," skonštatoval štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok. Poznamenal, že bez ohľadu na to, kto v Nemecku zostaví vládu, je jasné, že bude "proeurópska". "Nie sme v takej situácii ako predtým pri Holandsku, Francúzsku, kde sme sa triasli, či šéf, ktorý vzíde z volieb, nebude chcieť vystúpiť z EÚ."Podotkol, že od novej nemeckej vlády sa bude očakávať, aby povedala svoje predstavy o Európskej únii. Pripomína však, že Únia nebude vyzerať len podľa toho, ako to povie nemecký kancelár, ale pôjde o výsledok konsenzu.Voľby do nemeckého Spolkového snemu dnes v Berlíne skomplikoval dážď i tradičný maratón, a tak až približne 42.000 voličov v hlavnom meste sa nemohlo dostať do hlasovacej miestnosti bez toho, aby prešli na druhú stranu ulice cez prúd dovedna až 60.000 bežcov.Organizátori však vyčlenili 300 dobrovoľníkov, aby voličom pomáhali prejsť cez ulicu na viac než 30 prechodoch.V samotných voľbách Berlínčanov poväčšine zaujímali najmä sociálne otázky. "Za posledné týždne som si už bol istý, ako budem voliť. Pre mňa osobne rozhodla chýbajúca sociálna spravodlivosť v Nemecku, veľké rozdiely medzi bohatými a chudobnými, mestami a vidiekom a nespravodlivá daňová politika," povedal muž v strednom veku pre TASR.Potrebu riešiť sociálne veci ako najdôležitejšiu tému volieb uviedla aj postaršia dôchodkyňa."Najdôležitejšia vec, ktorú by som v Nemecku zmenila, je sociálna spravodlivosť. Bohatí neplatia skoro žiadne dane a tí, čo zarábajú málo, musia platiť dane pomaly za všetko," povedala.Podľa nej je bohaté Nemecko mýtom, pretože v skutočnosti iba niektorí Nemci sú vynikajúco zabezpečení, pričom toľko peňazí pre svoj život ani nepotrebujú.Pri otázke migrácie uviedla, že ľuďom v núdzi treba pomôcť, avšak ekonomických migrantov by krajina nemala vpúšťať. "Podľa mňa by to malo byť únosné pre krajinu. Domáce obyvateľstvo tiež musí nejako žiť. Keď idem na nákup, na ulici počujem všelijaké jazyky, ktorým nerozumiem. To sa mi jednoducho nepáči. Ľuďom v núdzi by som pomohla, ale ekonomickí migranti, tak to nie. Mám vyše 80 rokov - kam sme mohli vycestovať my z Nemecka počas druhej svetovej vojny? Odpoveď na túto otázku by som rada počula, ale nikto ju nedáva," uzavrela.Predbežné údaje o účasti v dnešných parlamentných voľbách v Nemecku naznačujú, že vo viacerých veľkých mestách krajiny prišlo k urnám viac voličov ako pred štyrmi rokmi.Celoštátne predbežné údaje zverejnia v Berlíne čoskoro, avšak už predpoludním hlásili z Hamburgu, že odvolilo 37,4 percenta oprávnených voličov, čo je dvojpercentný nárast oproti porovnateľnému obdobiu volieb 2013. V Mníchove činila zasa na pravé poludnie účasť vrátane hlasujúcich listom 57,1 percenta, čo je dokonca o takmer 13 percent viac ako pred štyrmi rokmi.O viac ako tri percentá voličov prišli k urnám v Norimbergu, o pol percenta vyššiu účasť hlásili zo Stuttgartu.Kým v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko odvolilo predpoludním takmer o štyri percentá voličov viac ako v roku 2013, v Sasku bola volebná účasť podobná ako pred štyrmi rokmi a v Durínsku dokonca o takmer sedem percent nižšia.