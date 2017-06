V Nemecku sa začal proces s troma prevádzačmi zo Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Traunstein 27. júna (TASR) - Traja Sýrčania, ktorí sa podieľali na opakovanom pašovaní utečencov člnom z tureckého Izmiru na grécky ostrov Lesbos, sa dnes začal v bavorskom Traunsteine. Ide o jeden z prvých procesov svojho druhu na území Nemecka, pretože obžalovaní sa v ňom zodpovedajú nielen z prevádzačstva, ale aj z nepriameho zavinenia smrti najmenej 13 migrantov vrátane dvoch detí, ktorí zahynuli po zrážke preplneného člna s nákladnou loďou 20. septembra 2015. Ďalšie dve deti z člna sú stále nezvestné.Sýrčania organizovali údajne celkove šesť takýchto plavieb.Hlavný obžalovaný, 27-ročný Sýrčan z Aleppa, v súdnej sieni priznal, že naverboval krajanov a prepravil ich do hotela v Izmire. Poprel však, že by utečencov dostal na pláž alebo do člnov. Práve vzhľadom na fakt, že tento muž žil naposledy v ubytovni pre utečencov v Burghausene v spolkovej krajine Bavorsko, je dejiskom procesu práve Traunstein.Najmladší z obžalovaných tvrdil, že ho členovia prevádzačskej organizácie pod hrozbou násilia prinútili, aby bol kormidelníkom člna, ktorý v spomínaný deň kolidoval. Dvadsaťštyriročný muž vyviazol so zraneniami chrbta a čakal spoločne s ďalšími osobami z člna vo vode Stredozemného mora štyri-päť hodín, kým dorazili záchranári.Tretí Sýrčan, ktorý žije v Berlíne, pôsobil ako akýsi správca finančných prostriedkov gangu a dostával za to provízie.Trojicu obžalovaných zadržali vlani v novembri.