V Nemecku sa začne proces s mladým sýrskym sympatizantom islamistov

Halle 22. augusta (TASR) - Proces s mladým Sýrčanom, ktorý nielenže patrí medzi sympatizantov Islamského štátu (IS), ale na webe usilovne pátral po návode na zostrojenie kalašnikova a výrobu pásu s výbušninami, sa dnes začne na Krajinskom súde v Halle v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko.Mladík, ktorý čelí trestnému stíhaniu na slobode, je obžalovaný z prípravy ťažkého násilného trestného činu ohrozujúceho štát. Na slobode monitorujú jeho aktivity príslušníci bezpečnostných zložiek. Informoval o tom Stredonemecký rozhlas (MDR).Obžalovaný sa podľa vyšetrovateľov kontaktoval v období od novembra 2015 do januára 2017 s podobne orientovanými osobami, stiahol si z internetu príslušné návody a na chatovacích fórach sa zaujímal, kde si možno zadovážiť zbrane a ako ich možno použiť.Jednému z partnerov pri chatovaní, ktorý je tajným spolupracovníkom nemeckého Spolkového úradu pre ochranu ústavy, sa Sýrčan zdôveril, že do Nemecka nepricestoval, aby v spolkovej republike žil, či nožom tu zabil jednu alebo dve osoby, ale že pripravuje čosi "väčšie".K podozreniam a obvineniam sa obžalovaný podľa informácií justičných zdrojov nevyjadril.Mladík prišiel ako maloletý utečenec bez sprievodu do Nemecka a starali sa o neho na statku evanjelickej mládeže v Bobbe. Po prvotných podozreniach a vyšetrovaní ho príslušníci policajnej jednotky v januári zadržali.Podľa vlastných slov sa Sýrčan narodil v júli 2001. V prípade potvrdenia viny súdom mu hrozí trest až do desiatich rokov odňatia slobody podľa mládežníckej trestnej legislatívy.Vzhľadom na vek obžalovaného bude proces v Halle neverejný.