V Nemecku sa zrazili kontajnerové vlaky s nebezpečným nákladom

Hannover 1. júla (TASR) - Po čelnej zrážke dvoch nákladných vlakových súprav, ku ktorej došlo v piatok neďaleko železničnej stanice Leese-Stolzenau v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, museli pre prítomnosť nešpecifikovaného nebezpečného nákladu zasahovať na mieste nešťastia hasiči.Viacero obytných domov v okruhu asi 100 metrov od miesta zrážky evakuovali, dotklo sa to asi dvoch desiatok obyvateľov, vyplýva z informácií internetového vydania denníka Bild s odvolaním sa na policajné zdroje.Výpravcu zodpovedného za premávku na jednokoľajovom úseku trate Minden-Nienburg postihol šok. Rušňovodiča jedného z kontajnerových vlakov, ako aj jeho kolegyňu z druhej zo súprav previezli so zraneniami do nemocnice.Príčiny tejto kolízie objasní vyšetrovanie za účasti expertov.