V Nemecku skončilo vyšetrovanie havárie lietadla Germanwings

Na archívnej snímke sviečky horia pri fotografiách obetí pri pamätníku katastrofy lietadla Germanwings počas spomienkového zhromaždenia a omše pri pamätníku pri obci Le Vernet 24. júla 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. januára (TASR) - Nemecká prokuratúra ukončila dnes vyšetrovanie havárie lietadla spoločnosti Germanwings, ktoré pred takmer dvoma rokmi narazilo do svahu vo francúzskych Alpách.Oznámil to düsseldorfský prokurátor Christoph Kumpa. V priebehu vyšetrovania sa podľa neho nezistilo nič, čo by nasvedčovalo tomu, že by zámerný pád lietadla zapríčinil aj niekto iný než jeho druhý pilot Andreas Lubitz. Francúzske úrady vedú vo veci samostatné vyšetrovanie.Airbus A320 nízkonákladovej spoločnosti Germanwings, smerujúci z Barcelony do Düsseldorfu, havaroval 24. marca 2015 po tom, ako sa Lubitz zamkol sám v kokpite a lietadlo následne naviedol do masívu francúzskych Álp. Haváriu neprežil nikto zo 150 osôb na palube.Vyšetrovanie potvrdilo, že Lubitz v minulosti trpel závažnými depresiami a len niekoľko dní pred incidentom dokonca na internete hľadal spôsoby spáchania samovraždy. Svoj stav však pred zamestnávateľmi úspešne