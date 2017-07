V Nemecku sotil bezdomovec turistku do koľajiska, zámer však popiera

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 25. júla (TASR) - Nemecká polícia zadržala na základe podnetov svedkov v utorok večer muža hľadaného v súvislosti s pondelkovým pokusom o vraždu na jednej zo staníc električkovej rýchlodráhy v centre Kolína nad Rýnom.Podozrivý 26-ročný muž, ktorý je bezdomovcom, popiera, že by chcel 18-ročnej turistke z USA sotenej práve ním smerom do koľajiska ublížiť a odmieta, že by išlo o pokus o vraždu. Podľa jeho slov sa s tínedžerkou zrazil náhodne, čo však vyvracajú záznamy z bezpečnostných kamier.Vyplýva to z informácií Západonemeckého rozhlasu (WDR).Muž podľa správy sedel najskôr na stanici na lavičke, ktorú opustil až v momente, keď do podzemnej stanice vchádzala súprava. Podišiel zozadu k nič netušiacej turistke a sotil ju smerom do koľajiska. Dievča ako zázrakom vyviazlo bez zranení, nespadlo totiž na koľaj. Prichádzajúca súprava sa dievčiny na kraji nástupišťa síce dotkla, avšak nezranila ju.Prvé poznatky znalcov z psychiatrického testu zadržaného naznačujú, že je za čin trestne zodpovedný.