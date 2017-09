V Nemecku stíhajú 16-ročného tínedžera-islamistu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Halle 5. septembra (TASR) - Na 16-ročného Sýrčana, ktorý prišiel do Nemecka ako maloletý utečenec bez sprievodu akejkoľvek osoby a o ktorého sa neskôr starali na statku evanjelickej mládeže v Bobbe, vydal Krajinský súd v Halle v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko zatykač pre podozrenie z prípravy teroristického útoku v Berlíne.Navyše sa proces s neplnoletým Sýrčanom, ktorý sa v Halle začal podľa mládežníckeho trestného práva pred dvoma týždňami, presunie vzhľadom na závažnosť podozrenia na Vrchný krajinský súd v Berlíne.Informoval o tom dnes Stredonemecký rozhlas (MDR) s odvolaním sa na hovorcu súdu v Halle.Mladík sa podľa podozrenia vyšetrovateľov stal po príchode do spolkovej republiky akýmsi spiacim členom tzv. Islamského štátu (IS). Podľa Krajinského súdu v Halle naznačil pripravenosť spáchať teroristický útok v Berlíne na príkaz alebo z vlastnej iniciatívy, navyše zhromažďoval a distribuoval propagandistický materiál džihádistov z IS. Z internetu si stiahol 94-stránkový návod na výrobu kalašnikova do svojho mobilu, práve touto zbraňou chcel útočiť v nemeckej metropole.Až doteraz sa neplnoletý Sýrčan napriek podozreniam nachádzal na slobode, v pondelok však na neho vydali zatykač a rozhodli, že proces s ním bude pokračovať v Berlíne.Dôvodom vydania zatykača je nebezpečenstvo úteku stíhanej osoby, ako aj predpoklad, že sa nevzdala plánov na spáchanie teroristického útoku.