V Nemecku volí vyše 60 miliónov voličov do Spolkového snemu

Predvolebné plagáty s portrétom nemeckej kancelárky a líderky stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie Angely Merkelovej a lídra Sociánodemokratickej strany (SPD) Martina Schulza/span> Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. septembra (TASR) - Na celom území Nemecka sa dnes o 8.00 h otvorili volebné miestnosti. Približne 61,5 milióna oprávnených voličov (31,7 milióna žien a 29,8 milióna mužov) rozhodne v parlamentných voľbách 2017 o zložení budúceho, už 19. Spolkového snemu (Bundestagu) a nepriamo tak i o zložení budúcej spolkovej vlády.Volebné miestnosti sa uzavrú o 18.00 h a prvé prognózy volebných výsledkov by mali byť známe o čosi neskôr.Jasným favoritom volieb sú strany únie CDU/CSU, naznačujú zhodne výsledky všetkých posledných prieskumov verejnej mienky. Súčasne však z nich vyplýva, že etablované strany CDU/CSU i SPD stratia zrejme oproti výsledkom spred štyroch rokov, pričom SPD hrozí dokonca jeden z najhorších volebných výsledkov vôbec. Naopak, už pri prvom vstupe do Bundestagu sa treťou najsilnejšou politickou silou krajiny môže stať pravicovopopulistická, euroskeptická Alternatíva pre Nemecko (AfD).O priazeň voličov sa uchádza celkove 42 politických strán, hnutí, združení a iných zoskupení, respektíve ich nominanti, len časť z nich však na celom území krajiny a s reálnymi predpokladmi na prekonanie hranice zvoliteľnosti.Očakávané víťazstvo CDU/CSU bude znamenať štvrtý volebný triumf súčasnej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá by v prípade zvládnutia celého volebného obdobia vyrovnala rekord jedného zo svojich predchodcov, svojho podporovateľa a dlhoročného šéfa spolkovej vlády, medzičasom zosnulého Helmuta Kohla, ktorý bol 16 rokov na poste nemeckého kancelára.Kým favorit na víťazstvo vo voľbách je jasný, zloženie budúcej vládnej koalície v Berlíne zostáva zatiaľ nejasné.V závislosti od pomeru získaných hlasov môže v Nemecku vzniknúť čierno-žltá koalícia CDU/CSU a FDP, podobne ako v rokoch 2009-2013, prípadne "jamajská" koalícia, ktorou by bola spomínaná koalícia rozšírená ešte o zelených. Vylúčiť nemožno ani pokračovanie tzv. veľkej koalície CDU/CSU a SPD, aj keď je to málo pravdepodobné.Ustanovujúce zasadanie nového Spolkového snemu sa musí uskutočniť najneskôr do 30 dní po voľbách. Koaličné rokovania však môžu trvať dlhšie a až po ich uzavretí dôjde k voľbám kancelára či kancelárky. Bundestag bude mať s určitosťou viac ako minimálny počet 598 poslancov. Vzhľadom na relatívne komplikovaný nemecký volebný systém ich môže byť podľa odhadov znalcov pomerov tentoraz až 700. V tejto súvislosti sa v Nemecku už s predstihom špekuluje o nákladoch navyše, ktoré môžu dosiahnuť podľa odhadov desať miliónov eur.Prestavba interiéru parlamentu je pri tom ešte najmenším problémom, veď poslanci navyše budú potrebovať svoje kancelárie, spolupracovníkov a dostanú diéty. Snaha odstupujúceho predsedu Spolkového snemu Norberta Lammerta o limitovanie počtu poslancov na 630 sa nestretla zväčša s porozumením politických strán. V končiacom Spolkovom sneme pôsobilo vďaka tzv. prevísajúcim a vyrovnávajúcim mandátom 631 poslancov (jedno kreslo bolo neobsadené).