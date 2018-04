V Nemecku vyhodia ročne 18 miliónov ton potravín. WWF vyzýva na zmenu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. apríla (TASR) - Nemecká pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) vyzvala v piatok na vytvorenie a prijatie národnej stratégie pre zníženie potravinového odpadu v Nemecku, ktorý podľa odhadu dosahuje množstvo 18 miliónov ton ročne.Z tohto údaju vyplýva, že 2,6 milióna hektárov poľnohospodárskej pôdy - čo predstavuje 15 percent nemeckej poľnohospodárskej pôdy - sa obrába s tým, že sa táto produkcia vyhodí. Vyše polovica z odhadovaného odpadu by vôbec nemusela vzniknúť, pričom by to nestálo ani veľa technického úsilia, vysvetlil WWF.Organizácia oprela svoje údaje o odhad Univerzity aplikovaných vied v Münsteri. Nemecké ministerstvo poľnohospodárstva odhaduje, že potravinového odpadu je ročne 11 miliónov ton.Národná stratégia pre znižovanie potravinového odpadu by mala byť prijatá do roku 2020, nalieha WWF. Fond zároveň kritizoval spolkovú vládu za to, že nedokáže koordinovať iniciatívy s jednotlivými spolkovými krajinami.zdôraznil tiež člen výkonného výboru nemeckej pobočky WWF Jörg-Andreas Krüger, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.