V Nemecku vyšetrujú výrobcu luxusných áut Daimler pre podozrivé emisie

Stuttgart 13. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut, koncern Daimler, manipuloval s dieselovými motormi približne jedného milióna svojich vozidiel, aby zamaskoval skutočné hodnoty ich emisií. Uviedli to dnes noviny Süddeutsche Zeitung.napísal Süddeutsche Zeitung.Noviny mali spolu s regionálnymi stanicami NDR a WDR prístup k príkazu na vyšetrovanie od súdu v Stuttgarte, ktorý umožnil prokurátorom, aby koncom mája prehľadali 11 lokalít patriacich výrobcovi vozidiel Mercedes-Benz a Smart.Vyšetrovatelia podozrievajú najväčšieho svetového výrobcu luxusných áut, že použil podobné nelegálne zariadenie na maskovanie emisií ako koncern Volkswagen (VW). Ten sa v roku 2015 priznal, že do dieselových motorov namontoval softvér, ktorý pri testoch dokázal maskovať skutočné hodnoty emisií oxidov dusíka. Nelegálny softvér malo až 11 miliónov áut z produkcie VW.Vyšetrovatelia sa domnievajú, že aj autá Daimleru s motormi OM 642 a OM 651 pri testoch odfiltrujú 95 až 99 % škodlivých emisií oxidov dusíka, ale pri skutočnej jazde po ceste len 35 až 85 %.Tieto motory má namontovaných viac ako jeden milión áut a dodávok, vrátane modelov Mercedes C, E a R.Hovorca spoločnosti sa odmietol vyjadriť k prebiehajúcemu vyšetrovaniu, ale povedal, že automobilka spolupracuje s úradmi.Prokurátori potvrdili, že dvoch zamestnancov z tímu, ktorý softvér vytvoril, formálne vyšetrujú pre podozrenie z podvodu a falošnej reklamy. Ani jeden z nich však nie je vedúci pracovník.Prokurátori sa pri májových raziách snažili získať e-mailovú komunikáciu medzi 99 zamestnancami, z ktorých jeden je členom predstavenstva automobilky. Domnievajú sa totiž, že do manipulácií s emisiami je zapletených viac ľudí, nie len dvaja.Daimler čelí vyšetrovaniu aj zo strany amerického ministerstva spravodlivosti, aj viacerým žalobám v USA pre falošnú reklamu.Nemecko po vypuknutí škandálu VW v septembri 2015 začalo preverovať emisie a odhalilo nezrovnalosti vo výsledkoch vozidiel od 16 rôznych výrobcov. Daimler jej jedným z nich. Koncern už súhlasil so zvolaním približne 280.000 áut a dodávok na aktualizáciu softvéru, aby spĺňal európske emisné limity.