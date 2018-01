V Nemecku začína platiť zákon o nenávistnom prejave na internete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. januára (TASR) - Nemecko začína od pondelka zákonom vymáhať, aby sociálne médiá na internete bezodkladne odstraňovali nenávistné komentáre, falošné správy a ilegálny materiál. Stránkam, ktoré tak nebudú robiť, hrozí pokuta až do výšky 50 miliónov eur, informuje stanica BBC.Predmetná legislatíva ukladá, že stránky musia nežiaduci obsah odstrániť zo svojich serverov do 24 hodín po upozornení príslušnými úradmi. Pod daný zákon spadajú stránky s vyše dvoma miliónmi registrovaných členov. Zákon prijali vlani v júni, platiť začal v októbri s dvojmesačným odkladom.Legislatíva sa sústreďuje najmä na sociálne siete ako Facebook, Twitter či YouTube, aplikovateľný však bude aj na Reddit, Tumblr, Vimeo či Flickr. Facebook už preto v Nemecku zostavil veľký tím, ktorý sa bude zaoberať správami o obsahu porušujúcom zákon a lepším monitoringom príspevkov.Zákon je v Nemecku vnímaný ako kontroverzný; jeho kritici tvrdia, že by mohol viesť k neúmyselnej cenzúre alebo okliešteniu slobody prejavu. Politici ostro kritizujú sociálne siete aj v Británii, nazývajúc icha vyhlasujúc, že neprispievajú ku kontrole nenávistného vyjadrovania.