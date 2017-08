V Nemecku zadržali Čecha s kokaínom za milión eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. augusta (TASR) - Českého vodiča so siedmimi kilogramami kokaínu zadržali v noci na sobotu pri meste Osnabrück v spolkovej krajine Dolné Sasko. S odvolaním sa na oznámenie nemeckej polície o tom dnes informovala agentúra DPA.Hodnota zhabanej drogy by sa na čiernom trhu pohybovala okolo jedného milióna eur. Päťdesiatročný muž sa aktuálne nachádza vo vyšetrovacej väzbe.Nemenovaného Čecha odhalila policajná hliadka pri kontrole na diaľnici číslo 30 pri Osnabrücku.Pri prehliadke auta v ňom našli sedem balíkov po jednom kilograme kokaínu uložených v "profesionálne vytvorených úkrytoch", vysvetlila hovorkyňa polície. Hliadka ďalej mužovi zhabala niekoľko tisíc eur.Rozhodnutie o vzatí do väzby vydal sudca ešte v sobotu, dodala DPA.