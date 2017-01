V Nemecku zadržali dvoch podozrivých kvôli úmrtiu tínedžera zo Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brémy 10. januára (TASR) - Nemecká polícia zadržala pri vyšetrovaní úmrtia 15-ročného utečenca zo Sýrie, ktorého napadla skupina mužov počas silvestrovskej noci v Brémach a ktorý zomrel na následky zranení, dvoch podozrivých.Potvrdil to dnes hovorca príslušnej prokuratúry Frank Passade. Podľa jeho slov sa tak stalo v noci nadnes, avšak naznačil, že ďalšie podrobnosti o zadržaniach, o ktorých ako prvé informovali lokálne médiá, zatiaľ nie sú určené pre verejnosť.K napadnutiu došlo na ulici, kde sýrsky tínedžer oslavoval príchod nového roku s rodinnými príslušníkmi a kde sa dostal do sporu so skupinou neznámych mužov.Mladík sa podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov dal na útek, avšak muži ho dostihli v priestoroch istého podniku a tam ho napadli. Záchranárov, ktorí našli poškodeného s ťažkým zranením hlavy, privolal jeden z hostí.Informovali o tom nemecké elektronické médiá.Vyšetrovanie prípadu sťažilo, že rodinní príslušníci informovali políciu s až dvojhodinovým oneskorením. Podľa policajných zdrojov zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by mal útok na utečenca xenofóbny motív.