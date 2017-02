V Nemecku zadržali hľadaného bývalého senátora ODS Alexandra Nováka

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Praha 6. februára (TASR) - Niekdajšieho českého senátora Alexandra Nováka, ktorý patrí medzi obvinených v kauze Regionálneho operačného programu Severozápad týkajúcej sa európskych dotácií v Ústeckom a Karlovarskom kraji, zadržala nemecká polícia.Správu priniesol denník Mladá fronta Dnes a internetový server iDNES.cz s odvolaním sa na dva policajné zdroje.Podľa informácií verejnoprávneho Českého rozhlasu sa tak stalo na základe európskeho zatykača ešte na Štedrý deň 2016, a to na letisku vo Frankfurte nad Mohanom, kam Novák pricestoval z Los Angeles.Už trestaný exsenátor ODS bol jediným z 24 obvinených, ktorému polícia nedoručila oficiálne obvinenie. V čase, keď došlo k príslušnej razii, bol v zahraničí, údajne na pracovnej ceste v USA.Novák je podľa polície spoločne s podnikateľom Danielom Ježkom hlavným podozrivým z členov organizovanej - zrejme 24-člennej - skupiny.Niekdajšieho senátora už v minulosti odsúdili za prijatie úplatku vo výške 40 miliónov Kč, a to na štyri roky väzenia a pokutu vo výške 500.000 Kč, ktorú Novák zaplatil. Za mrežami strávil dva roky, následne sa podmienečne dostal na slobodu.Podľa informácií denníka Právo a internetového serveru Novinky.cz sa Novák vlani v máji vzdal českého občianstva, čo by však nemalo mať žiadny vplyv na jeho vydanie na trestné stíhanie. Zatiaľ nevedno, aké občianstvo prijal, údajne by mohlo ísť o nemecké.