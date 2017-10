V Nemecku zadržali Iračana zodpovedného za smrť 54 ľudí v Stredomorí

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kiel 26. októbra (TASR) - Iračana podozrivého z prevádzačstva a údajne zodpovedného za smrť 54 utečencov, ktorí sa v októbri 2015 utopili v Stredozemnom mori, zadržali pri severonemeckom meste Kiel. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na štvrtkové vydanie lokálnych novín Kieler Nachrichten.Správa o zadržaní 27-ročného Iračana, ktorý žije s rodinou v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, pochádza od prokuratúry v Kieli.Muž mal spoločne s dvoma ďalšími osobami podieľať na príprave pašovania 328 utečencov z Turecka do Grécka. Ako povedal pre Kieler Nachrichten vrchný prokurátor Axel Bieler, plavidlo prevádzačov sa 28. októbra 2015 pri pokuse prepraviť utečencov do Grécka rozlomilo, pričom 54 ľudí prišlo o život.Podozrivý Iračan sa do Nemecka dostal koncom roka 2015, následne tam požiadal o azyl. Je držiteľom časovo obmedzeného povolenia na pobyt v krajine.