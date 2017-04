V Nemecku zadržali predpokladaného sýrskeho džihádistu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecké úrady zadržali dnes 23-ročného Sýrčana pre podozrenie, že bol členom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a bojoval v jej radoch v Sýrii.Spolková prokuratúra informovala, že údajného džihádistu Emada A. zadržali dnes ráno v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko v západnom Nemecku. Mladý Sýrčan sa podľa obvinení v roku 2013 pridal k IS a opakovane sa zapojil do bojov v Sýrii.Prokuratúra nešpecifikovala, ako sa tento muž dostal do Nemecka, ani to, ako na seba upozornil vyšetrovateľov.