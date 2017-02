V Nemecku zadržali Rusa podozrivého zo spolupráce s IS

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. februára (TASR) - Ruského občana, ktorý mal v Sýrii podstúpiť výcvik u džihádistov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS), zadržali v Nemecku.Tamojšia Spolková prokuratúra dnes uviedla, že 19-ročného Suleyma K. zatkli v oblasti Kolína nad Rýnom. Mladíka obvinili z členstva v teroristickej organizácii.Podozrivý Suleym K. mal podľa vyšetrovateľov vycestovať cez Turecko do Sýrie koncom leta 2014, kde sa pridal k IS. Neskôr Sýriu opustil a v novembri toho istého roka sa vrátil do Turecka.