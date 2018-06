V Nemecku zadržali štyroch Iračanov podozrivých z členstva v IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Karlsruhe/Dortmund/Bottrop/Mníchov 7. júna (TASR) - Štyroch Iračanov podozrivých z členstva v teroristickej organizácií Islamský štát (IS) zadržali príslušníci nemeckých policajných útvarov osobitého určenia v stredu v Dortmunde a Bottrope v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, ako aj v bavorskom okrese Amberg-Sulzbach.Informovali o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA, ako aj viaceré nemecké internetové servery s odvolaním sa na zdroje generálnej prokuratúry.Podľa nich sú zadržaní dôvodne podozriví, že v rokoch 2013-2015 pôsobili v Iraku ako členovia IS.Muhammad Y. (27) je dôvodne podozrivý z trestných činov napomáhania k vražde a vojnovým zločinom, ako aj porušenia platnej legislatívy v zbrojárskej oblasti. Tento muž mal pôsobiť v irackom meste Rutba, kde okrem iného vyrábal nálože a podieľal sa na útokoch, ktoré si vyžiadali obete na životoch z radov civilistov, irackých policajtov a vojakov, ako aj smrť príslušníkov ozbrojených síl USA. Navyše zabezpečoval masové vraždy mužov, žien a detí.Hasan K. (26) je dôvodne podozrivý z výroby a distribúcie propagandistického materiálu IS. Mal nakrúcať vraždy, trestné akcie a iné operácie IS, pričom džihádisti nútili obyvateľstvo v spomínanom meste, aby si tieto videozáznamy pozrelo.Ďalší dvaja zadržaní Mukátil A. (28) a Džamír A. (29) mali v Rutbe absolvovať štvromesačný vojenský výcvik. Prvý z nich sa podieľal v Iraku na bojových akciách IS.Štvorica podľa Spolkovej prokuratúry so sídlom v Karlsruhe opustila Irak v polovici roka 2015 a o čosi neskôr pricestovala do Nemecka.V stredu a vo štvrtok Iračanov predviedli pred vyšetrujúceho sudcu Spolkového súdneho dvora, ktorý na nich uvalil vyšetrovaciu väzbu.