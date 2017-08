V Nemecku zadržali Sýrčana podozrivého z členstva v IS

Ilustračné foto. Foto: screenshot/TABLET.TV Foto: screenshot/TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 9. augusta (TASR) - Nemecké orgány zadržali 29-ročného muža zo Sýrie pre podozrenie, že bol príslušníkom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a vo svojej domovine sa dopustil vojnových zločinov. Oznámila do dnes nemecká spolková prokuratúra, ktorá zadržaného Sýrčana identifikovala ako Faresa A. B.Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Fares A. B. vstúpil v roku 2013 do radov sýrskej extrémistickej organizácie Džabhat an-Nusra, na čo sa v roku 2014 pridal k IS. Džihádisti ho pridelili do svojej väznice, kde údajne trýznil troch zajatcov. Zadržanému mužovi pripisujú aj to, že pri dopravnej kontrole zbil vodiča dodávky a v roku 2014 zavraždil jedného z väzňov IS.Faresa A. B. zadržali v Nemecku ešte 31. júla na území spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. V utorok ho predviedli pred sudcu.