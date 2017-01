V Nemecku zadržali sýrskeho žiadateľa o azyl

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saarbrücken 2. januára (TASR) - Nemecká polícia zadržala 38-ročného žiadateľa o azyl zo Sýrie pre podozrenie z financovania teroristických aktivít. Stalo sa tak - podľa dnešnej informácie policajných zdrojov - ešte v sobotu v skorých ranných hodinách, a to v spolkovej krajine Sársko. Muž nebol pri zásahu bezpečnostných zložiek ozbrojený a nekládol ani odpor.Zadržaný je v podozrení, že v decembri nadviazal kontakt so sprostredkovateľom, cez ktorého požadoval od tzv. Islamského štátu (IS) 180.000 eur. Za tieto peniaze chcel kúpiť motorové vozidlá, umiestniť do nich trhavinu a vraziť nimi do davu ľudí.Sýrčan, ktorý prišiel do spolkovej republiky v roku 2014, pri výsluchu priznal kontakty s IS, avšak poprel, že by bol mal teroristické zámery.Doterajšie vyšetrovanie nepreukázalo, že by zadržaný disponoval vozidlami s trhavinou. Takisto niet indícií, že by bol predstavoval konkrétnu hrozbu pre účastníkov silvestrovských podujatí.