V Nemecku zatkli muža, ktorý v Afganistane bojoval za hnutie Taliban

Berlín 26. apríla (TASR) - Nemecké úrady zatkli muža s dvojakým nemecko-poľským občianstvom, ktorý čelí obvineniam, že v Afganistane bojoval za hnutie Taliban. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na zdroje z prokuratúry.Ide podľa nich o 36-ročného Thomasa K., ktorého zatkli v stredu po jeho príchode na letisko vo Frankfurtu po tom, ako ho do Nemecka vydali afganské úrady. Čelí podozreniam z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii.Zadržaný muž podľa prokuratúry vycestoval do Pakistanu v roku 2012. O niekoľko mesiacov po príchode sa pridal k Talibanu v regióne Severný Vaziristan pri hraniciach s Afganistanom. Do marca 2014 bojoval v radoch hnutia na území Afganistanu, uviedla prokuratúra.Afganské úrady ho zadržali v južnej provincii Helmand vo februári tohto roka, píše AP.