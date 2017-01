V Nemecku zatkli údajného vraha Slovenky Veroniky, je to jej expartner

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 24. januára (TASR) – Zo zločinu vraždy mladej ženy Veroniky Mitaľovej z Vtáčkoviec (okres Košice–okolie), ku ktorej došlo v lete minulého roku, je obvinený jej bývalý partner Michail Ch. Ako dnes na tlačovej besede informoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Dušan Sabol, obvinený je gréckeho pôvodu, žil však v Nemecku, kde ho aj zatkli.Tamojší sudca dňa 19. januára rozhodol o jeho vzatí do väzby. Slovenské orgány požiadali o vydanie obvineného na trestné stíhanie na územie Slovenskej republiky. Pokiaľ sa mu skutok dokáže, podľa našich zákonov mu hrozí trest 20 až 25 rokov alebo výnimočný trest odňatia slobody na doživotie.informoval Sabol.Zatknutie obvineného bolo podľa vyjadrenia prešovského krajského policajného riaditeľa koordinované a zúčastnili sa na ňom nemecké a slovenské justičné a policajné zložky, na ďalších úkonoch participoval aj slovenský policajný pridelenec v Nemecku.doplnil Sabol.Keďže prípad je stále v štádiu vyšetrovania a naďalej prebiehajú procesné úkony, kriminalisti nemôžu zverejniť všetky zistené informácie.povedal Sabol.O prípade bolo známe toľko, že mladá žena vyšla v noci z domu svojich rodičov von iba v nočnej košeli a papučiach, pričom mala pri sebe mobilný telefón. Sabol dnes doplnil, že k vražde došlo v presne nezistenom čase zo dňa 7. 8. na 8. 8. 2016, išlo o úmyselný trestný čin. Telo nebohej bolo nájdené 8. 8. 2016 v čase okolo 21.00 h v katastri obce Varhaňovce v okrese Prešov v blízkosti vodojemu neďaleko Vtáčkoviec. Smrteľnou ranou mala byť zasiahnutá oblasť záhlavia.Sabol pripomenul, že obvinený Michail Ch. má so zavraždenou Veronikou sedemročného syna, ktorý žil viac ako rok s otcom v Nemecku napriek tomu, že bol úradne zverený do starostlivosti matky. Istý čas partneri žili aj na Slovensku. Ich syn sa v súčasnosti nachádza na území Nemecka, o tomto fakte sú slovenské orgány sociálnej kurately informované.V Prešovskom kraji sa vlani stalo päť vrážd, z toho štyri boli objasnené. Prípad Veroniky Mitaľovej je posledným v rade, na ktorom kriminalisti ešte pracujú.