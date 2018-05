V nemocnici ľuďom ukážu, ako si správne umývať ruky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zvolen 3. mája (TASR) - Vo zvolenskej nemocnici sa môže verejnosť v piatok (4.5.) naučiť, ako si správne umývať ruky. Ide o jednu z viacerých aktivít, ktorými sa Nemocnica Zvolen zapája do kampane pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa hygieny rúk.informovala Alžbeta Sivá, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje.Na internej úrovni sa formou seminárov na jednotlivých oddeleniach uskutočnia lokálne vzdelávacie akcie. Ich cieľom je upozorňovať zdravotníckych pracovníkov na nevyhnutnosť dodržiavania nastavených hygienických opatrení.Nemocnica Zvolen každoročne organizuje aj podujatie určené pre širokú verejnosť. Každý si môže vyskúšať a overiť techniku správneho umývania rúk. Tento rok sa akcia uskutoční v piatok od 8.00 do 14.00 h vo vstupnej hale priestorov polikliniky Nemocnice Zvolen.skonštatoval riaditeľ nemocnice Ján Belanský.dodal.Už niekoľko rokov Nemocnica Zvolen vychováva a učí správnej technike umývania rúk aj najmenších, a to prostredníctvom projektu s názvom Minko Špinko. Rovnomennú postavičku poznajú i miestne deti. Za niekoľko rokov navštívila mnohé zvolenské škôlky a školy, kde pútavou, ale najmä detskému chápaniu zrozumiteľnou formou učí správnej hygiene rúk.