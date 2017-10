V nemocnici môžu voliť iba tí pacienti, ktorí bývajú v blízkom okolí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. októbra (TASR) – Pacienti, ktorí budú v deň volieb do vyšších územných celkov (4.11.) hospitalizovaní v nemocniciach, majú značne limitovanú šancu zúčastniť sa na hlasovaní. Existuje síce možnosť voliť prostredníctvom prenosných volebných schránok, no tú môžu využiť iba pacienti, ktorí budú hospitalizovaní v nemocnici nachádzajúcej sa v okrsku v mieste jeho trvalého pobytu. Pokiaľ bude volič ležať v nemocnici mimo neho, nebude môcť odovzdať svoj hlas. TASR to potvrdilo ministerstvo vnútra.Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 4. novembra. O post predsedu samosprávneho kraja má záujem približne 90 kandidátov, o kreslo v krajských zastupiteľstvách sa uchádza okolo 2900 kandidátov. Svojich krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Hlasovať môžu aj cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt.Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov budú občania na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.