V nemocnici vo Svidníku otvorili novú kardiologickú ambulanciu

Svidník 9. augusta (TASR) - Nemocnica vo Svidníku otvorila novú kardiologickú ambulanciu. Medzi vyšetrenia zaradila aj transezofageálnu echokardiografiu, ktorú ponúka pacientom zo širšieho regiónu.Nemocnica zavŕšila rekonštrukciu kardiologickej ambulancie, ktorá poskytuje komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami srdca a ciev, ešte minulý mesiac.informoval o tom hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ.Pacientom bude ponúkať aj transezofageálnu echokardiografiu. Rozdiel medzi normálnym echokardiografickým vyšetrením je v tom, že ultrazvuková sonda sa neprikladá na hrudník, ale je umiestnená na konci tzv. endoskopu, ktorý sa ústami zavádza do pažeráka. Touto metódou je možné presnejšie odhaliť krvné zrazeniny v srdci, chlopňové chyby a defekty.vysvetlil hovorca.Ambulancia poskytuje okrem iného 12-zvodové alebo záťažové elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) či 24-hodinové EKG monitorovanie.spomenul atestovaný kardiológ a rodák zo Svidníka Peter Bojčík.Nemocnica dnes okrem toho predstavila nového primára psychiatrickej liečebne, ktorá bola otvorená minulý rok. Je ním Pavol Balašic, ktorý prišiel do Svidníka zo Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach. K ďalším rozvojovým plánom svidníckej nemocnice patrí aj otvorenie diabetologickej ambulancie, sprevádzkovaná by mala byť v najbližších dňoch. Fungovať bude pod vedením Viliama Vaníka.