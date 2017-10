V New Yorku otvoria nové múzeum špionáže

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. októbra (TASR) - V americkom New Yorku otvoria v decembri nové múzeum špionáže, informovala dnes agentúra AP.Múzeum s názvom Spyscape, projekt britskej investičnej skupiny Archimedia o veľkosti 5574 metrov štvorcových, sa bude nachádzať v centre Manhattanu. Podľa amerického denníka The Wall Street Journal bude mať sedem hlavných výstavných siení, ktoré budú orientované na jednotlivé špionážne javy, ako sú podvody a kybernetické útoky.Múzeum tiež umožní návštevníkom priamo sa zapájať do rôznych aktivít, napríklad do kódovania a dekódovania správ.Nové múzeum bude prevádzkované ako zisková inštitúcia a plánuje preto účtovať 39 dolárov za bežný vstup pre dospelých.