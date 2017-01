V New Yorku otvorili prvú časť novej linky metra

Práce v metre pred jeho otvorením. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. januára (TASR) - Takmer sto rokov nato, ako mesto New York prvýkrát nakreslilo plány novej podzemky pod východnou časťou Manhattanu, sprístupnili dnes na poludnie pre verejnosť prvé tri stanice novej, dlhoočakávanej linky metra Second Avenue. Očakáva sa, že denne prepraví asi 200.000 cestujúcich.Pozvaní hostia absolvovali predtým inauguračnú jazdu v sobotu v noci, asi 90 minút predtým, ako silvestrovská guľa na Times square odštartovala Nový rok.Vedenie mesta zvažovalo linku metra Second Avenue, ktorá prechádza pod manhattanským East Side a spája Harlem s južným cípom Manhattanu, prvýkrát v roku 1929. Stavať ju však začali až v roku 1972, ale už v roku 1975 finančná kríza stavbu zastavila a pokračovala až v roku 2007.Nová línia metra je dlhá 3,2 kilometra, spolu s troma stanicami a tunelom stála 4,45 miliardy dolárov (4,2 miliardy eur). Ide iba o prvú časť z celkove 16 plánovaných staníc.Mesto dúfa, že nová linka uľaví zápcham v metre, keďže v New Yorku ho denne využíva v priemere 5,6 milióna ľudí.Začiatok výstavby druhej etapy zatiaľ nebol stanovený, chýbajú financie.Linka metra Second Avenue je už teraz najnákladnejšou linkou metra vo svete. Americký spravodajský portál Vox odhaduje, že náklady na ňu dosiahli 2,2 miliardy dolárov (2,0 miliardy eur) na kilometer.