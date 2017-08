V New Yorku sa hrá len na centri, ďalšie zápasy prerušili pre dážď

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. augusta (TASR) - Program druhého dňa na tenisovom grandslame US Open narušil dážď. V New Yorku sa v utorok podvečer SELČ hralo iba na centrálnom dvorci na štadióne Arthura Ashea pod zatiahnutou strechou. Zápasy na ďalších kurtoch prerušili.