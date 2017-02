V New Yorku sa uskutoční veľké rokovanie o štarte profiligistov na ZOH

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. februára (TASR) - Do rokovaní o účasti hokejistov z NHL na ZOH 2018 v Pjongčangu vstúpil prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Ten inicioval stretnutie s komisárom zámorskej súťaže Garym Bettmanom a šéfom hráčskej asociácie NHLPA Donom Fehrom, na piatkovej schôdzke v New Yorku by mal byť prítomný aj prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Rene Fasel. Agentúre AP to prezradili dva dobre informované zdroje.Očakáva sa, že ešte pred hlavným stretnutím, ktoré je naplánované na popoludnie, sa spolu doobeda stretnú Fasel s Bachom. Prítomnosť šéfa MOV by mohla signalizovať zmenu postoja MOV. Ako uviedla AP, prvýkrát sa za jedným stolom stretnú všetky štyri strany, ktoré rozhodujú o štarte profesionálov z NHL pod piatimi kruhmi. Fasel diskutoval s Bettmanom a Fehrom už niekoľko mesiacov a snažil sa presvedčiť vedenie NHL, aby pustilo hokejistov aj na šiestu zimnú olympiádu v rade. Zástupca komisára Bill Daly nedávno zopakoval stanovisko Rady guvernérov, ktorá nechce počas ZOH prerušiť súťaž a pustiť hráčov reprezentovať svoje krajiny do Kórejskej republiky. Podľa neho by postoj majiteľov klubov mohlo zmeniť iba niečo dramatické.Vedenie NHL a MOV nemajú dedlajn, do ktorého musia rozhodnúť o štarte hráčov na ZOH 2018. Už teraz je však isté, že finálny verdikt padne neskôr, ako to bolo pri minulých olympiádach.Profiligisti štartovali na uplynulých piatich olympijských turnajoch, reálne však hrozí, že v Pjongčangu budú chýbať. Majitelia klubov argumentujú nabitým harmonogramom súťaže a zároveň obrovskými finančnými nákladmi na cestu a poistenie.