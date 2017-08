V newyorskom Central Parku demonštratívne zničili dve tony slonoviny

Ilegálna slonovina pred zničením v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. augusta (TASR) - Takmer dve tony slonoviny v hodnote miliónov dolárov zničili vo štvrtok v newyorskom Central Parku. Na prach boli rozdrvené slonie kly, šperky a iné ozdobné vyrezávané predmety zo slonoviny, ktoré miestne úrady predtým zhabali.Miestne úrady zaoberajúce sa ochranou životného prostredia chceli týmto spôsobom vyslať odkaz tým, ktorí v štáte New York predávajú slonovinu napriek platnému zákazu.Podobné demonštratívne ničenie sa konalo aj na newyorskom námestí Times Square a prebehlo tiež na ďalších miestach v USA vrátane štátu Colorado, informovala agentúra DPA.Zákon z roku 2014 zakazuje predaj slonoviny a nosorožích rohov v štáte New York. Výnimku majú len starožitnosti, ktoré obsahujú menej ako 20 percent slonoviny a sú prinajmenšom 100 rokov staré.Celosvetový zákaz lovu slonov za účelom získavania slonoviny platí od roku 1989. Napriek tomu však príde každoročne o život zhruba 30.000 slonov.