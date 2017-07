V NHL sa otvoril trh s voľnými hráčmi. Pred podpismi aj veľké esá

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alzner vystuží obranu Montrealu

Dadonov nejde k Šipačovovi a Gusevovi do Las Vegas, vracia sa na Floridu

Obranca Petrovic predĺžil spoluprácu s Floridou

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. júla (TASR) - V sobotu 1. júla na pravé poludnie (o 18.00 SELČ) sa v zámorskej NHL otvoril trh s voľnými hráčmi. Profiligové kluby podpisovali zmluvy s hokejistami, ktorým vypršali k 30. júnu zmluvy, alebo ich doterajší zamestnávatelia v predchádzajúcich dňoch vykúpili z kontraktu.Pozornosť sa sústredila najmä na neobmedzených voľných hráčov, teda na tých hokejistov, ktorí na základe veku, alebo odohratých rokov v NHL mohli uzavrieť kontrakt s ktorýmkoľvek klubom. Podľa ligových pravidiel mohli so záujemcami rokovať už počas uplynulého týždňa a aj sa predbežne dohodnúť na spolupráci, podpis však mohli zverejniť až v sobotu. Na trhu sa ocitlo tento rok viacero hviezdnych mien, najväčší záujem bol o obrancu Kevina Shattenkirka, interes budili i skúsení útočníci Alexander Radulov, Joe Thornton, Patrick Marleau, Thomas Vanek, Justin Williams či historicky druhý najproduktívnejší hráč súťaže Jaromír Jágr. Tohtoročný trh bol preplnený brankármi, nové pôsobiská si hľadali napríklad Steve Mason, Ryan Miller, Brian Elliott, Jonathan Bernier či Antti Niemi.Väčšinou až neskôr prídu na rad rokovania s obmedzenými voľnými hráčmi (RFA). Štatút RFA majú hokejisti, ktorí ešte nedosiahli vek, respektíve neodohrali dostatočný počet rokov v NHL na to, aby mohli rokovať bez obmedzenia. Do pondelka museli dostať od svojich zamestnávateľov kvalifikované ponuky, lebo inak by stali neobmedzenými voľnými hráčmi. Nemuseli s ponukami súhlasiť, mohli sa na zmluvách dohodnúť postupom času, ale obe strany sa základnou ponukou navzájom zaviazali. Pri určitých typoch obmedzených hráčov môže pri väčších sporoch rozhodnúť o výške platu arbitráž (môžu sa na ne prihlásiť obe strany). Ešte pred ňou sa však môžu dohodnúť na novom kontrakte. Všeobecne o obmedzených voľných hráčoch platí, že ich súčasný klub má možnosť dorovnať ponuku iného záujemcu. Medzi obmedzených voľných hráčov patrí aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý rokuje o predĺžení zmluvy s Detroitom.Hokejový obranca Karl Alzner sa stal novou posilou Montrealu Canadiens. Slávny kanadský klub podpísal krátko po otvorení trhu s voľnými hráčmi v zámorskej NHL s 28-ročným bekom päťročnú zmluvu, ktorá zabezpečí priemerný ročný príjem 4,5 milióna dolárov.Defenzívny špecialista strávil doterajších deväť sezón v profilige vo Washingtone. V minulom ročníku si v drese Capitals pripísal v 82 zápasoch trinásť kanadských bodov (3+10) a 23 plusových bodov. V tabuľke +/- mu patrilo 13. miesto medzi ligovými zadákmi. Informovala o tom stanica TSN.Ruský hokejista Jevgenij Dadonov nezamieril do Las Vegas, ako sa pôvodne špekulovalo. Dvadsaťosemročný krídelník sa napokon vracia na Floridu, kde už pôsobil v rokoch 2009-2012. S Panthers sa dohodol ako voľný hráč na trojročnej zmluve, pričom za sezónu zarobí v priemere štyri milióny dolárov.Zámorské médiá v minulých dňoch informovali, že Dadonov má záujem vrátiť sa po piatich rokoch v Kontinentálnej hokejovej lige do NHL. Na spadnutie bol jeho príchod do Las Vegas, ktorý už predtým angažoval jeho spoluhráčov z útoku SKA Petrohrad Vadima Šipačova a Nikitu Guseva. Dadonov však prekvapujúco kývol na ponuku Floridy. Majster sveta z roku 2014 v minulosti odohral za Panthers 55 zápasov, v ktorých dal desať gólov a pridal rovnaký počet asistencií.Jeden z lídrov Petrohradu vlani zaznamenal v drese SKA 66 bodov (30+36) v 53 dueloch základnej časti KHL, v 18 zápasoch play off si pripísal 19 bodov (9+10). Informáciu priniesol portál tsn.ca.Klub NHL Florida Panthers sa dohodol na predĺžení spolupráce s obrancom Alexom Petrovicom. Dvadsaťpäťročný hokejista uzavrel s "pantermi" nový ročný kontrakt.povedal podľa agentúry AP generálny manažér Panthers Dale Tallon. Petrovic, ktorý mal štatút obmedzeného voľného hráča, nazbieral v minulom ročníku NHL 14 bodov (1+13).