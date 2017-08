V niekdajšej bašte IS našli desiatky neidentifikovaných tiel

Na archívnej snímke líbyjský líder Muammar Kaddáfí Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 11. augusta (TASR) - Najmenej 25 neidentifikovaných tiel objavili v líbyjskom prímorskom meste Syrta, ktoré okupovala teroristická organizácia Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Telá objavili v rôznych štvrtiach mesta členovia komisie poverenej touto úlohou a odovzdali ich kriminálnemu úradu v meste Misuráta. Ďalšie podrobnosti nie sú zatiaľ známe.Syrta, ležiaca približne 450 kilometrov východne od hlavného mesta Tripolis, je strategicky dôležitá, pretože sa nachádza na spojnici medzi východom a západom Líbye. Džihádisti z IS ju obsadili v roku 2015, čím sa stala najväčším mestom v ich rukách mimo územia Iraku a Sýrie.Operácia vládnych síl proti IS, ktorý si zo Syrty urobil svoju baštu v Líbyi, sa začala v máji 2016. V auguste sa do operácie zapojili Spojené štáty, ktoré proti militantom nasadili svoje bojové letectvo. Líbyjská vláda národnej jednoty podporovaná OSN v decembri 2016 oznámila, že nad Syrtou získala plnú kontrolu.Syrta je rodiskom bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, ktorý prišiel o život pri povstaní v roku 2011. Islamský štát využil chaos v Líbyi po zvrhnutí Kaddáfího a na viac ako 100 kilometrov dlhom páse riedko osídleného centrálneho pobrežia vyhlásil kalifát, kam sa stiahli tisíce džihádistov z Blízkeho východu.