V niektorých automatoch na cestovné lístky bude možné platiť aj kartou

Bratislava 29. januára (TASR) – V niektorých starších automatoch na cestovné lístky do bratislavskej MHD sa bude dať platiť okrem mincí aj bezhotovostne, a to prostredníctvom platobnej karty. Dopravný podnik Bratislava (DPB) chce túto novinku zaviesť na najfrekventovanejších miestach už v prvom štvrťroku 2017. Pre TASR to povedala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Dopravný podnik pripravil na bezhotovostnú platbu 15 automatov a v pláne má ešte ďalších 35. Takéto automaty budú podľa Volfovej napríklad na Hlavnej stanici, Slávičom údolí, Patrónke - smer mesto, Panónskej – Železničná stanica Petržalka, Cintorínskej či Peknej ceste.Každý automat na predaj jednorazových cestovných lístkov, ktorý má nálepku s textom "" je po generálnej oprave a pripravený na možnosť úhrady aj prostredníctvom platobnej karty. "" vysvetlila hovorkyňa. DPB plánuje modernizáciu aj ďalších automatov, závisieť to však bude od finančných možností.Cestovné lístky prostredníctvom platobnej karty sa dajú v hlavnom meste momentálne kúpiť v nových multifunkčných automatoch. Tie sú umiestnené napríklad na bratislavskom Letisku M.R. Štefánika, na Hlavnej stanici, na zastávkach Farského, Sad Janka Kráľa či Šafárikovo námestie.