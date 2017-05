V niektorých lokalitách Bratislavy sa objavujú diviaky

Ilustračná snímka, diviaky. Foto: TASR//Pavol Ďurčo Foto: TASR//Pavol Ďurčo

Bratislava 10. mája (TASR) – Bratislavská Dúbravka upozorňuje svojich obyvateľov na diviaky, ktoré sa pohybujú po niektorých lokalitách mestskej časti. Objavili sa napríklad na uliciach Pri kríži či Ožvoldíkova, pri obchode Homolova či na ihrisku Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Karola Adlera. Obyvatelia by tak mali byť, najmä pri prechádzkach alebo počas športovania v lese, o čosi opatrnejší a pozornejší. TASR o tom dnes informovala Lucia Marcinatová z tlačového oddelenia mestskej časti.Dôvodom toho, že sa diviaky objavujú v dúbravských uliciach, je jednak premnoženie diviačej zveri, ale aj fakt, že lesná zver je zo svojho prirodzeného prostredia postupne vytláčaná výstavbou či výrubom lesa. Podľa poľovníkov môže byť pritom diviačica nebezpečná, keď chráni svoje mladé.priblížila Marcinatová, pričom obozretnejší by mali byť aj samotní obyvatelia.Ak vo svojom okolí uvidia diviaka, môžu sa obrátiť na miestny úrad.doplnil prednosta úradu Rastislav Bagar. Zákon presne určuje postupy a vymedzuje oprávnené orgány, ktoré majú oprávnenie konať. Naposledy takto v mestskej časti zasahovali v utorok (9. 5.), kedy sa diviaky podarilo uspať, odchytiť a previesť na Devínsku Kobylu.Diviaky sú do 1. júla hájené, čo znamená, že sa nesmú strieľať, lebo chránia svoje mladé.