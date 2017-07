V Nigeri hrozia útoky a únosov zo strany Boko Haram

Na nedatovanej videosnímke vojak Boko Haram. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR odporúča Slovákom cestujúcim do Nigeru, aby zvážili nevyhnutnosť ciest do severných oblastí krajiny, hlavne severne od mesta Abalak, vrátane regiónu Massif de l'Air, provincie Agadez, oblasti provincie Tahoua severne od mesta Tahoua, vrátane samotného mesta, oblasti provincie Tillabéri, severne od mesta Niamey a oblasti do 40 km od hranice s Nigériou v provinciách Diffa, Zinder a Maradi. Informuje o tom rezort na svojej internetovej stránke.zdôrazňuje rezort diplomacie.Ministerstvo zároveň vyzýva slovenských občanov, aby v prípade cestovania do Nigeru využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie.