V Nitre pribudne takmer 14 kilometrov nových cyklotrás za 3,9 mil. eur

Nitra 19. septembra (TASR) – Mesto Nitra získalo dotáciu vo výške 3,7 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na budovanie nových cyklotrás. Finančný príspevok je určený na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy, na celkovom počte prepravených osôb. Celkovo so spolufinancovaním mesta Nitra pribudne v meste pod Zoborom 13,83 kilometra nových cyklotrás v celkovej výške 3,893 milióna eur, informovala vedúca manažérka sprostredkovateľského orgánu pre IROP Katarína Koncošová.Podľa spracovanej projektovej dokumentácie bude realizovaná druhá etapa cyklotrasy vedúcej z Triedy A. Hlinku, cez Dlhú ulicu, cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – Univerzitný most - Mostná ulica – Jesenského ulica, cyklotrasa Klokočina – Borina – Holého – Autobusová stanica, cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa a cyklolávka cez rieku Nitra. "V súčasnosti pokračuje proces verejného obstarávania a prvé projekty vstúpia do realizácie už tento rok," skonštatovala Koncošová. V ďalšom kole žiadostí plánuje mesto Nitra podať ďalšie tri projekty cyklotrás Mlynárce – Diely – Klokočina, Nitra – Dražovce a Autobusová stanica – Štúrova ulica, čím prepojí širšie centrum mesta s priemyselnými parkami.Mesto Nitra chce začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci udržateľnej mobility a tým vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej dopravy. V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Projekt budovania cyklotrás v meste je zahrnutý aj v stratégii mesta Smart City Nitra v oblasti mobilita.