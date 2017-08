V Nitre sa cyklisti opäť vydajú na spoločnú jazdu mestom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Nitra 24. augusta (TASR) - Cyklisti v Nitre sa opäť vydajú do ulíc mesta, aby upozornili na svoju prítomnosť na cestách. Milovníci bicyklovania vyrazia na spoločnú jazdu 25. augusta večer zo Svätoplukovho námestia. V programe augustového cyklistického zrazu bude aj návšteva fotogalérie Trafačka, kde je pripravená výstava Kataríny Čáporovej sprevádzaná koncertom kapiel Hŕŕ na ne a Eight chances.Ako pripomínajú dobrovoľníci, ktorí podujatie organizujú, jazda mestom má ostatným účastníkom dopravy ukázať, že cyklisti premávku nebrzdia, ale sú jej súčasťou. Všetci účastníci jazdy sa preto prísne riadia pravidlami cestnej premávky a používajú bicykle, ktoré sú v dobrom technickom stave vybavené na prevádzku v cestnej doprave.upozorňujú organizátori podujatia.Myšlienka na neformálnu spoločnú cyklistickú jazdu mestom na oslavu cyklistiky a uplatnenie práv cyklistov vznikla v San Franciscu v septembri 1992 a rýchlo sa rozšírila do stoviek rôznych miest všade na svete. Jazda sa pravidelne organizuje väčšinou v posledný piatok v mesiaci. Ako sa uvádza v propozíciách akcie, podujatie Critical Mass je myšlienka a spoločná akcia, nie organizácia. Nemá lídrov, centrálnu organizáciu a ani členov. Je určená na oslavu cyklistickej dopravy ako vhodnej alternatívy k automobilovej doprave spôsobujúcej znečistenie.uvádzajú organizátori.