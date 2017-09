V Nitrianskom kraji vznikne nová regionálna značka Nitrava

Nitra Foto: Nitrafest.sk Foto: Nitrafest.sk

Mojmírovce 25. septembra (TASR) – Desiatky obcí, podnikateľov i drobných remeselníkov sa už v tomto roku zapojilo v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) do rozvojových aktivít vo svojich regiónoch. Podľa slov Viery Ďuricovej-Melušovej z NSK už v rámci programu Leader a dotačnej politiky kraja predložili v roku 2017 miestne akčné skupiny (MAS) 156 projektov.Program Leader zameraný predovšetkým na mobilizáciu a rozvoj vidieka sa podľa slov predsedu NSK Milana Belicu v jednotlivých regiónoch kraja ujal.skonštatoval počas dnešnej konferencie Podporujeme rozvoj vidieka, ktorá sa konala v Kaštieli v Mojmírovciach.Jednou z MAS, ktorá sa do programu rozvoja vidieka aktívne zapája, je aj akčná skupiny CEDRON-NITRAVA, ktorá združuje 18 obcí, desiatky podnikateľov a ďalších organizácií, ktoré zastupujú územie medzi mestami Nitra a Nové Zámky s viac ako 40.000 obyvateľmi.vyčíslila manažérka MAS CEDRON-NITRAVA Daniela Kozáková.Jednou z najnovších aktivít tejto akčnej skupiny je snaha o zavedenie regionálneho značenia produktov.doplnila Kozáková.O regionálnu značku Nitrava už podľa nej prejavilo záujem viac ako 90 subjektov. Sú medzi nimi podnikatelia, výrobcovia potravín, remeselníci, poskytovatelia služieb i dve kultúrne podujatia. Nová značka by mala začať fungovať od budúceho roku, hneď po ukončení celého administratívneho procesu a po oficiálnom schválení.