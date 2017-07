V Nitrianskom Pravne zbúrali starý kultúrny dom, obec postaví nový

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitrianske Pravno 8. júla (TASR) - K zbúraniu budovy starého kultúrneho domu pristúpila v uplynulých dňoch samospráva Nitrianskeho Pravna (okres Prievidza). Stavba mala narušenú statiku a hrozilo, že sa zrúti. Obec má v pláne postaviť nový kultúrny stánok, po novom by mal stáť v centre.Starý kultúrny dom stál na pozemku medzi potokom Tužinka a futbalovým ihriskom podľa pamätníkov niekedy od roku 1907. Budova bola od roku 2008 na základe nariadenia statikov zatvorená, nakoľko z dôvodu nestabilného podložia došlo k porušeniu základov a k prasklinám v nosných múroch, pripomenul starosta obce Jozef Balčirák.podotkol. Pod stav domu sa podľa starostu podpísalo aj to, že jeho prízemie bolo poškodené veľkou vlhkosťou muriva a základov, keďže v období jeho výstavby neboli dostatočné technológie na jeho odizolovanie, najmä ak bol postavený niekoľko metrov od vodného toku.ozrejmil Balčirák.Výstavbu nového kultúrneho domu pôvodne samospráva plánovala v areáli športového ihriska s tým, že pritom chcela využiť aj časť toho starého a stavbu financovať z prípadnej výzvy na rekonštrukciu kultúrnych stánkov. V tomto zmysle dala vypracovať v roku 2008 aj projekt.priblížil Balčirák.Pre vypracovanie projektu obec podľa neho zvolila formu vyhlásenia súťaže architektonických návrhov, ktoré komisia zložená zo zástupcov obce a renomovaných architektov vyhodnotí, vyberie víťazný a tento bude dopracovaný do projektu pre realizáciu výstavby nového kultúrneho domu.Na základe vyjadrenia architektov, ktoré prezentovali aj na rokovaní obecného zastupiteľstva v apríli, ho Nitrianske Pravno plánuje postaviť na námestí, v centre diania v obci a nie na jeho okraji, ako pôvodne plánovala.dodal starosta.