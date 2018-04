V Nízkych Tatrách sa zranila česká turistka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Liptovský Mikuláš 29. apríla (TASR) – V nedeľu popoludní požiadali Horskú záchrannú službu (HZS) o pomoc turisti z Nízkych Tatier. Počas zostupu zo Svidovského sedla spadla 53-ročná česká turistka.Ako na svojej webovej stránke informovala HZS, pri páde si Češka poranila dolnú končatinu a nebola schopná samostatne pokračovať. Horskí záchranári našli ženu v ťažko prístupnom teréne v hustom lesnom poraste.Poskytli jej neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nohu zafixovali vákuovou dlahou a za pomoci lanovej techniky a nosidiel ju transportovali do Svidovského sedla. Tam ju naložili do terénneho vozidla HZS a dopravili do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.