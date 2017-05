V noci ochraňovalo úrodu pred mrazmi viac ako 40 ovocinárov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. mája (TASR) - Počas uplynulej kritickej noci z 9. na 10. mája ochraňovalo svoju úrodu pred mrazmi viac ako 40 ovocinárov. Uviedla to dnes pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Podľa jej informácií pestovatelia väčšinou v sadoch kúrili parafínovými sviecami. Ovocinári pri Piešťanoch túto noc minuli takmer všetky zásoby sviec. Ak by prišla ešte ďalšia mrazivá noc, vedeli by s nimi kúriť už len asi hodinu. Jahody mali zakryté ochrannými fóliami, na povrchu ktorých namerali teplotu mínus sedem stupňov Celzia. Jahody odokryjú až vo štvrtok (11. 5.), a preto momentálne nevedia zhodnotiť, do akej miery došlo k ich poškodeniu.Tí ovocinári na Slovensku, ktorí už nemali žiadne zásoby sviec, pálili podľa Holéciovej vo svojich sadoch aspoň balíky slamy. V niektorých firmách používali aj vyvíjače hmly, ktoré vďaka kozmeticko-potravinárskemu glycerínu a vode vyrábali umelú hmlu.Tentoraz podľa nej mraky hmly poslúžili svojmu účelu a neodvial ich vietor. Hmla udržala prijateľnú teplotu nad korunami ovocných stromov, mráz bol až nad úrovňou mraku vo výške asi 4 až 5 metrov. Naďalej najúčinnejším spôsobom ochrany pred mrazmi zostáva protimrazová závlaha.Informovala, že Ovocinárska únia SR, ktorá je členom SPPK hovorí, že túto noc sa ovocinárom na Slovensku podarilo ochrániť budúcu úrodu takmer na 100 %.naznačil predseda Ovocinárskej únie SR Marián Varga.SPPK v týchto dňoch zbiera a vyhodnocuje údaje o výške škôd po mrazoch, ktoré "udreli" ešte v apríli. Informácie posielajú regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory.dodala hovorkyňa SPPK.