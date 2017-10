V nominácii Kanady na Karjala Cup aj obranca Després zo Slovana

Na snímke gólová radosť slovanistov, zľava Marek Viedenský, Lukáš Kašpar, Michal Řepík, Nick Ebert a Simon Després. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 27. októbra (TASR) - V nominácii kanadskej hokejovej reprezentácie na novembrový turnaj Karjala Cup v Helsinkách figuruje aj obranca Slovana Bratislava Simon Després. Vedenie tímu, ktorého generálneho manažérom je Sean Burke a trénerom Willie Desjardins, povolalo viacero hráčov, ktorých si chce otestovať v súvislosti so ZOH 2018 v Pjongčangu. Kanaďania budú skladať olympijský výber z hokejistov z európskych líg, nižších zámorských súťaží a univerzitných líg, keďže NHL sa rozhodla nepustiť svojich hráčov na ZOH. Kanaďania sa na Karjala Cupe stretnú so Švajčiarmi (hrať sa bude v Bieli), Švédmi a domácimi Fínmi. Nomináciu zverejnila webstránka Kanadskej hokejovej federácie (Hockey Canada).i: Justin Peters (Kolín nad Rýnom, DEL), Ben Scrivens (Salavat Julajev Ufa, KHL): Karl Stollery (Dinamo Riga, KHL), Zach Whitecloud (Bemidji State University, WCHA), Chay Genoway (Lada Togliatti, KHL), Chris Lee (bez angažmánu), Maxim Noreau (SC Bern, Švajč.), Simon Després (Slovan Bratislava, KHL), Jesse Blacker, Geoff Kinrade (obaja Červená hviezda Kchun-lun, KHL), Mat Robinson (CSKA Moskva, KHL)Wojtek Wolski, Gilbert Brulé (obaja Červená hviezda Kchun-lun, KHL), Mason Raymond (SC Bern, Švajč.), Derek Roy (Linköping HC, Švéd.), Brandon Kozun (Lokomotiv Jaroslavľ, KHL), Eric O’Dell (HK Soči, KHL), René Bourque (Djurgardens IF, Švéd.), Matt Ellison (Metallurg Magnitogorsk, KHL), Quinton Howden (Dinamo Minsk, KHL), Dylan Sikura (Northeastern University, HE ), Andrew Ebbett (SC Bern, Švajč.), Matt Frattin (Barys Astana, KHL), Christian Thomas (Wilkes-Barre/Scranton, AHL), Rob Klinkhammer (Ak Bars Kazaň, KHL)