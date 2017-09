V nominácii na MS je 13 Slovákov, Privara: Cieľom je Saganova obhajoba

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Nominácia SR na MS v cestnej cyklistike (17. - 24. septembra, Bergen/Nór., zdroj: SZC):



juniori: Matej Blaško, Tomáš Meriač, Matúš Štoček (všetci CyS - Akadémia Petra Sagana), Adam Foltán (MŠK Žiar nad Hronom - CK)



juniorky: Petra Machálková (CyS - Akadémia Petra Sagana)



muži - do 23 rokov: Ján Andrej Cully (Dukla Banská Bystrica)



muži - elite: Erik Baška, Michael Kolář, Juraj Sagan, Peter Sagan (všetci Bora-Hansgrohe), Marek Čanecký (Amplatz-BMC), Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica)



ženy - elite: Alžbeta Pavlendová (Dukla Bratislava)

Program MS so slovenskou účasťou:



piatok 22. septembra, 10.05 h - preteky junioriek /MACHÁLKOVÁ/

piatok 22. septembra, 13.15 h - preteky mužov do 23 rokov /CULLY/

sobota 23. septembra, 9.30 h - preteky juniorov /BLAŠKO, FOLTÁN, MERIAČ, ŠTOČEK/

sobota 23. septembra, 13.15 h - preteky žien elite /PAVLENDOVÁ/

nedeľa 24. septembra, 10.05 h - preteky mužov elite /BAŠKA, ČANECKÝ, KOLÁŘ, J. SAGAN, P. SAGAN, TYBOR/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Trinásť slovenských cyklistov v piatich rôznych kategóriách sa predstaví v termíne od 17. do 24. septembra na majstrovstvách sveta cestných cyklistov v nórskom Bergene.V nominácii nechýba úradujúci majster sveta Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe, ktorý bude v Bergene obhajoviť tituly v pretekoch s hromadným štartom z Richmondu 2015 a Dauhy 2016. Bude sa pritom môcť oprieť o pomoc tímových kolegov Erika Bašku, Michaela Kolářa a Juraja Sagana. Na štart sa v kategórii elite okrem nich postavia aj Marek Čanecký (Amplatz BMC) a Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica). Po jednom zástupcovi bude mať slovenská výprava v kategórii žien a junioriek, medzi juniormi zabojuje o cenný kov štvorica cyklistov. Oproti pôvodnej nominácii pribudol do tímu Ján Andrej Cully (Dukla Banská Bystrica), na základe voľnej karty od Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) bude štartovať v kategórii do 23 rokov.vyjadril sa vedúci slovenskej výpravy a zároveň koordinátor cestnej cyklistiky Slovenského cyklistického zväzu (SZC) Martin Riška.V úspešné účinkovanie Slovákov na MS verí aj prezident SZC Peter Privara: