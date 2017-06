V Norimbergu zavraždili v priebehu necelých 14 dní dve prostitútky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Norimberg 5. júna (TASR) - Kriminalisti z Norimbergu v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko vyšetrujú v priebehu necelých dvoch týždňov vraždu už druhej prostitútky.Mŕtve telo prvej z obetí našli iba 24. mája v jej horiacom byte. O 22-ročnej nešťastníčke polícia uviedla iba to, že v Norimbergu žila len krátky čas. Pôvodne existoval predpoklad, že zomrela na následky požiaru, avšak ďalšie vyšetrovanie potvrdilo, že za jej smrťou bol hrdelný zločin.Druhú zo zavraždených žien našli dnes v poludňajších hodinách v byte v Norimbergu. Jej identitu sa zatiaľ jednoznačne nepodarilo overiť, príčina úmrtia by mala byť jednoznačne známa po nariadenej súdnej pitve.Vyplýva to z informácií Bavorského rozhlasu (BR), serveru Nordbayern.de a internetového vydania denníka Bild.Kriminalisti zadržali v súvislosti s týmto prípadom v uplynulých dňoch 30-ročného podozrivého, o ktorom však v krátkom čase vysvitlo, že s vraždou nemá nič spoločného. Muža tak prepustili na slobodu.Zatiaľ nevedno, či jestvuje súvislosť medzi oboma vraždami, na čo sa momentálne sústreďuje aj pozornosť kriminalistov.Polícia požiadala o pomoc pri objasňovaní zločinov aj verejnosť.