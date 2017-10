V Nórsku zadržali muža, ktorý mal v dome 250-300 strelných zbraní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KP PZ v Bratislave Foto: TASR/KP PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 27. októbra (TASR) - Nórska polícia zadržala majiteľa domu, v ktorom zaistila 250-300 strelných zbraní.Ako v piatok pre televíznu spoločnosť TV2 uviedol hovorca polície, ide o zväčša automatické zbrane.zdôraznil.Nórske bezpečnostné zložky zatiaľ nemajú indície, že by zadržaný pripravoval teroristický útok alebo iný kriminálny čin.Je však prirodzené, že vzhľadom na značné množstvo zaistených zbraní jestvujú obavy, že by sa mohli dostať do nesprávnych rúk, upozornil policajný hovorca.Na muža z regiónu Möre a Romsdal na západe Nórska upozornili policajtov colníci.