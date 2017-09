V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov

Na snímke Radovan Bondra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slováci v nováčikovských kempoch klubov NHL:



Calgary Flames - Adam Ružička (ú)



Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú)



Montreal Canadiens - Martin Réway (ú)



New Jersey Devils - Marián Studenič (ú)



New York Rangers - Adam Húska (b)



Ottawa Senators - Christián Jaroš (o)



Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)



Toronto Maple Leafs - Kristián Pospíšil (ú)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. septembra (TASR) - V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy osem mladých slovenských hokejistov. Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do hlavných kempov, ktoré otvoria svoje brány budúci týždeň.Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. V rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v kempe New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže svoje umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. Na univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL.O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom.Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a Ottawe Senators.O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. "Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník Prince George Citizen. Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City mohol vrátiť. "Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať kontrakt aj v juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru.Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov "javorových listov" po vydarenom letnom rozvojovom kempe, kde v troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov.Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku rekonvalescencie po operácii kolena. Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku.