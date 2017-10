V Novej Bošáci chcú za takmer 640.000 eur postaviť novú bytovku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nová Bošáca 15. októbra (TASR) – V obci Nová Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom plánujú postaviť novú bytovku s 15 bytmi. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Celkové predpokladané náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výstavbu bytovky vrátane technickej vybavenosti sú takmer 640.000 eur. Výstavba bude financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania (60 %) a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR (40 %). Pri technickej vybavenosti bude dotácia ministerstva tvoriť 70 % a 30 % investuje obec z vlastných zdrojov.Lehota na predkladanie ponúk pre účasť vo verejnom obstarávaní je do 7. novembra, minimálna lehota, počas ktorej budú ponuky uchádzačov viazané, je do 31. decembra tohto roku. Nová bytovka by mala byť postavená do 18 mesiacov od zadania zákazky.